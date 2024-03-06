Üye Girişi
Haberler

BŞEÜ Mühendislik Fakültesi TEKNOFEST 2024'e 'ARSLAN İHA' projesiyle katılacak

Güncelleme:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, TEKNOFEST 2024'e 'ARSLAN İHA' projesiyle katılacak. Prof. Dr. Harun Mindivan, teknolojik üretimler yapmanın ve ihracatı ithalatın üzerine çıkarmak için önemli olduğunu vurguladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün, Türkiye'nin tek teknoloji etkinliği olan "TEKNOFEST 2024"e 'ARSLAN İHA' projesi ile yer alacağı bildirildi.

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, Türkiye'nin modernleşme ve sanayileşme sürecinde karşılaşılan özgüven eksikliğine dikkat çekerek, bu durumu aşmanın yolunun teknolojik üretimler yapmak ve ihracatı ithalatın üzerine çıkarmak olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST'in bu noktada önemli bir rol üstlendiğini aktaran Prof. Dr. Mindivan şunları kaydetti:

"BŞEÜ öğrencileri, TEKNOFEST 2024 kapsamında 'ARSLAN İHA" projesiyle öne çıkarak Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliğinde yer alacaklar. Kendi üretimleri olan yüksek performanslı İHA tasarımı ve özgün yazılımlarıyla dikkat çeken ekip, ulusal ve uluslararası alanda üniversitelerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Projede yer alan öğrenciler, edindikleri deneyim ve birikimlerle geleceğin mühendisleri olma yolunda önemli adımlar atıyorlar. BŞEÜ öğrencileri, TEKNOFEST 2024'te Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkı sağlayacak projelerle sahne alacakları için gururlu ve heyecanlılar. Bu önemli etkinlik, üniversitenin ve genç mühendislerin potansiyelini sergilemek adına büyük bir fırsat olacak."

Kaynak: AA / Güncel

Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title