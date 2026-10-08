BŞEÜ'de 2026-2027 akademik yılı cübbe giyme töreniyle açıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), 2026-2027 Akademik Açılış ve Cübbe Giyme Töreni gerçekleştirildi.

BŞEÜ Spor Salonu'ndaki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra üniversitenin tanıtım videosu izlendi, müzik dinletisi sunuldu.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, programda yaptığı konuşmada, BŞEÜ'nün güçlü akademik yapısıyla gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Kurumda 21 bin 409 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Kaplancıklı, şunları kaydetti:

"Ayrıca 844'ü akademik olmak üzere 1417 personelimizle, köklü tarihimizin ve kadim kültürümüzün izlerini taşıyan Bilecik'te, ilim ve irfanın merkezi olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Benimsediğimiz vizyon doğrultusunda kaliteli eğitim öğretim hizmeti veriyor, özgün bilimsel çalışmalara imza atıyoruz."

BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Acar'ın "Terörün Türkiye ekonomisine etkileri" konulu açılış dersini vermesiyle devam eden organizasyon, ödül ve cübbe giyme töreniyle sona erdi.

Programa, Bilecik Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA