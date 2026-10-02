Brüksel Havalimanı'ndaki uyuşturucu şebekesine operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

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Brüksel Havalimanı üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik Belçika ve Fransa'da düzenlenen operasyonda, 5'i bagaj görevlisi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basına göre, federal polis, Amerika kıtası ve Afrika'dan getirilen uyuşturucuya ilişkin soruşturma kapsamında, 30 Eylül'de suç ağına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Belçika'da 19, Fransa'da 2 kişi gözaltına alındı.

Belçika'da gözaltına alınanlar arasında Brüksel Havalimanı'nda çalışan 5 bagaj görevlisi ile Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol) "yüksek öncelikli hedef" olarak değerlendirdiği kişiler de bulunuyor.

Belçika ve Fransa'da 27 adreste yapılan aramalarda, 57 bin avro nakit para, kripto para cüzdanları, 8 araç ve ateşli silahlar ele geçirildi.

Soruşturma, Şubat 2025'te Meksika'dan gelen bir spor çantasında 30 kilogram kokain bulunmasının ardından başlatıldı.

Şebekenin ilk aşamada, uyuşturucu bulunan bagajları Brüksel'e getiren yolcuların bunları havalimanında teslim almamasına dayanan bir yöntem kullandığı belirlendi. Son dakika uçak bileti alarak bagaj teslim alanına erişim sağlayan diğer şebeke üyelerinin ise çantaları alıp otellere bıraktığı tespit edildi.

Bazı üyelerinin yakalanmasının ardından yöntem değiştirdiği değerlendirilen şebekenin, havalimanında faaliyet gösteren şirketlerin bagaj görevlilerine rüşvet vermeye başladığı belirtildi.

Söz konusu görevlilerin, bagajlar teslim bantlarına ulaşmadan uyuşturucuyu çıkararak güvenlik kontrollerini aşmak suretiyle havalimanı dışına taşıdığı aktarıldı.

Öte yandan Brüksel Havalimanı, gözaltına alınan 5 bagaj görevlisinin doğrudan havalimanının çalışanı olmadığını, taşeron şirketlerde çalıştığını açıkladı.

Kaynak: AA