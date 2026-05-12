Haberler

Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovision'a alternatif konser düzenlendi

Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovision'a alternatif konser düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Brüksel kentinde, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Filistin için Birlik-Soykırıma Sahne Yok' başlıklı alternatif konserde, çok sayıda sanatçı sahne aldı ve Filistin'e destek mesajları verildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla "Filistin için Birlik-Soykırıma Sahne Yok" başlıklı alternatif konser düzenlendi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın birinci yarı finaliyle aynı akşam yapılan, çok sayıda Belçikalı ve Filistinli sanatçının sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü.

İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik tepkileri görünür kılmayı ve Filistin'e destek mesajı vermeyi amaçlayan konserde, Filistin'deki soykırımın yanı sıra işgal ve insani duruma dikkati çeken performanslar sergilendi.

Filistin halk dansı Dabke gösterisiyle başlayan konserde, dinleyiciler, sık sık "Filistin'e özgürlük" ve "İsrail'e boykot" sloganları attı.

Sanatçılar, konser için özel hazırladıkları "Voices Rise up" isimli şarkıyı hep birlikte seslendirdi.

Konserde, Filistinli sanatçılar Bashar Murad ve Nai Barghutti'nin performansları dikkati çekti.

"Bugün verdiğimiz temel mesaj, düzenin eskisi gibi devam edemeyeceğidir"

Konserin organizatörlerinden Brüksel merkezli STK 11.11.11'in Direktörü Els Hertogen, AA muhabirine, yarışmanın "olağan bir eğlence organizasyonu gibi değerlendirilemeyeceğini" söyledi.

Hertogen, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ederken Eurovision'a katılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bugün verdiğimiz temel mesaj; düzenin eskisi gibi devam edemeyeceğidir. Gazze'de bir soykırım sürerken, İsrail'in katılımıyla Eurovision düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Yayın Birliğine, "İsrail'in yarışmadan çıkarılması" çağrısında bulunan Hertogen, yayıncı kuruluşların da yarışmaya destek vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

Belçika'daki kamu yayıncısı televizyonların yarışmayı yayınlama ve katılım kararını eleştiren Hertogen, "Gelecek yıl da aynı şekilde katılımın sürmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

İran ordusu Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştı, Kuveyt nota verdi

İran ordusu adaya sızmaya çalıştı, Körfez ülkesi nota verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatma Özcan:

Ama yani bu konser düzenleyen STK'nın arkasında kimler var! Sorulması gereken şey budur! Neden birden bire Batı medyası bu kadar ses çıkarıyor! Hep merak edirim, bu tür organizasyonların finansmanı nereden geliyor! Gerçekten samimi aktivizm mi, yoksa başka bir ajendanın parçası mı!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyfi Cem Pulat:

Gerçekten çok güzel bir girişim olmuş, sanatçıların bu şekilde ses çıkarması insanı umutlandırıyor. Böyle dayanışma görmek sevindirici, umarım daha çok kişi harekete geçer.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Koç:

Ah evet, sanat ve müzik siyaset için mükemmel araç tabi ???? Ne kadar da yenilikçi bir fikir...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Sağlık sorunları yaşayan Bayhan Survivor'dan ayrıldı

Survivor'da beklenmedik veda: Ünlü isim adadan erken ayrıldı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı
Şampiyonluk ertelendi! Cristiano Ronaldo'yu 90+8'de yıkan gol

90+8'de hayatının şokunu yaşadı!
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi