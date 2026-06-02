Haberler

Brezilyalı yazar Rodrigo Mattioli, çocuklar için yeni bir düşünme biçimi tasarlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rami Çocuk ve Sanat Bienali'ne katılan Brezilyalı yazar Rodrigo Mattioli, çocukların doğanın yok edilmesi konusunda endişeli olduğunu belirterek, bu algıyı değiştirmek için dünyaya iyilik yapılması gerektiğini söyledi. Yazar, kitaplarının yanı sıra ağaç dikme çağrısı yaptı.

Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nde kitapseverler ve çocuklarla bir araya gelen Brezilyalı yazar, illüstratör ve tasarımcı Rodrigo Mattioli, "Çocukların dünya ve doğanın yok edilmesi konusunda endişeli olduklarını, insanların gezegene sadece zarar verebildiğini düşündüklerini görüyorum. Bu algıyı değiştirmemiz ve dünyaya iyilik yapmaya başlamamız gerekiyor." dedi.

Bugüne kadar çocuk edebiyatına 5 kitap kazandıran ve "Bir Ağaç" ile "Küçük Bir Oyuncak Daha" adlı kitapları Türkçeye çevrilen yazar Mattioli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk edebiyatının önemini ve kendisinin çocuk edebiyatına yönelmesinin sebeplerini anlattı.

Çocuk edebiyatına getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla tanınan yazar, eserlerinde çocuklara sadece bilgi vermek yerine yepyeni bir "düşünme biçimi" tasarladığını belirtti.

Rodrigo Mattioli, çocuk kitaplarının sadece çocuklar için olmadığını dile getirerek, bu kitapların yetişkinlerin içlerindeki çocukla bağ kurmalarını da sağladığını vurguladı.

Şehirde büyüyen bir birey olarak zamanla kırsala döndüğünü, yiyecek yetiştirmeyi ve doğayı restore etmeyi öğrendiğini söyleyen Mattioli, "Çocukların dünya ve doğanın yok edilmesi konusunda endişeli olduklarını, insanların gezegene sadece zarar verebildiğini düşündüklerini görüyorum. Bu algıyı değiştirmemiz ve dünyaya iyilik yapmaya başlamamız gerekiyor." dedi.

"İnsanlar okuyor ama ağaç dikmiyor"

Doğanın iyileşeceğine inancı nedeniyle doğayla ilgili eserler yazdığını kaydeden yazar, "Fakat daha sonra, kitabı yazınca fark ettim ki insanlar okuyor ama ağaç dikmiyor. Bu yüzden şimdi Brezilya'ya geri taşındım ve bir sürü ağaç dikiyorum. Bir Ağaç kitabını beğendiyseniz, sizi de ağaçları incelemeye ve doğayla temas kurmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Mattioli, önceden yaptığı kullanıcı deneyimi ve mobil uygulama tasarımı çalışmalarının da kitap üretim sürecine etkisine değinerek, dijital dünyada üretilen işlerin hızlı bir şekilde eskidiğinin altını çizdi.

Yaratıcı emeğin kaybolup gitmesini istemediğini belirten yazar, "Mobil için bir uygulama yapıyorsunuz ve iki yıl sonra eskiyor, artık yayında bile olmuyor. Ben bir ya da iki yıldan daha uzun süre kalıcı olacak işler üretmek istediğim için kitap yazmaya başladım. Yani dijital dünyadan gelen asıl etkinin, güncellemelerden bağımsız olan ve zamana meydan okuyan kalıcı işlere yönelik arayışla ilgili olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Tüm ekosistemlerden hayvanlara yer vermek bilinçli bir karardı"

Türkiye'deki çocukların eserlerine yönelik bakış açısını da değerlendiren yazar, doğa temalı kitapların evrensel bir gücü olduğuna işaret etti.

Mattioli, kaleme aldığı Bir Ağaç kitabının son sayfasında farklı ekosistemlerden hayvanlara yer verdiğini aktararak, "Bazı insanlar tutarlı olmadığı gerekçesiyle bundan hoşlanmadı. Fakat tüm ekosistemlerden hayvanlara yer vermek bilinçli bir karardı. Şunu fark ettim ki bir kitaba mutfak, çatal, yiyecek gibi insani ve kültürel ögeleri ne kadar çok dahil ederseniz, o kadar az evrenselleşiyor." dedi.

İnsanların doğaya karşı ortak bir tutkusu olduğunu sözlerine ekleyen Mattioli, Türkiye'de bulunmaktan ve resimli kitapların kutlandığı böylesine anlamlı bir alanın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bienal kapsamında "Bir Ağaç, İki Kuş, Üç Yumurta: Kitaplar, Sayılar ve Doğa" başlıklı bir söyleşi gerçekleştiren yazar, "Bir Hikayeyi Anlatmak İçin Kendi Yolunu Keşfet" adlı atölye çalışmasında da katılımcılarla buluştu.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 isim kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı

Özgür Özel gelmeden toplandılar! Sadece o isimler salona alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor