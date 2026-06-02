Brezilyalı yazar Rodrigo Mattioli, çocuklar için yeni bir düşünme biçimi tasarlıyor

Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nde kitapseverler ve çocuklarla bir araya gelen Brezilyalı yazar, illüstratör ve tasarımcı Rodrigo Mattioli, "Çocukların dünya ve doğanın yok edilmesi konusunda endişeli olduklarını, insanların gezegene sadece zarar verebildiğini düşündüklerini görüyorum. Bu algıyı değiştirmemiz ve dünyaya iyilik yapmaya başlamamız gerekiyor." dedi.

Bugüne kadar çocuk edebiyatına 5 kitap kazandıran ve "Bir Ağaç" ile "Küçük Bir Oyuncak Daha" adlı kitapları Türkçeye çevrilen yazar Mattioli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk edebiyatının önemini ve kendisinin çocuk edebiyatına yönelmesinin sebeplerini anlattı.

Çocuk edebiyatına getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla tanınan yazar, eserlerinde çocuklara sadece bilgi vermek yerine yepyeni bir "düşünme biçimi" tasarladığını belirtti.

Rodrigo Mattioli, çocuk kitaplarının sadece çocuklar için olmadığını dile getirerek, bu kitapların yetişkinlerin içlerindeki çocukla bağ kurmalarını da sağladığını vurguladı.

Şehirde büyüyen bir birey olarak zamanla kırsala döndüğünü, yiyecek yetiştirmeyi ve doğayı restore etmeyi öğrendiğini söyleyen Mattioli, "Çocukların dünya ve doğanın yok edilmesi konusunda endişeli olduklarını, insanların gezegene sadece zarar verebildiğini düşündüklerini görüyorum. Bu algıyı değiştirmemiz ve dünyaya iyilik yapmaya başlamamız gerekiyor." dedi.

"İnsanlar okuyor ama ağaç dikmiyor"

Doğanın iyileşeceğine inancı nedeniyle doğayla ilgili eserler yazdığını kaydeden yazar, "Fakat daha sonra, kitabı yazınca fark ettim ki insanlar okuyor ama ağaç dikmiyor. Bu yüzden şimdi Brezilya'ya geri taşındım ve bir sürü ağaç dikiyorum. Bir Ağaç kitabını beğendiyseniz, sizi de ağaçları incelemeye ve doğayla temas kurmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Mattioli, önceden yaptığı kullanıcı deneyimi ve mobil uygulama tasarımı çalışmalarının da kitap üretim sürecine etkisine değinerek, dijital dünyada üretilen işlerin hızlı bir şekilde eskidiğinin altını çizdi.

Yaratıcı emeğin kaybolup gitmesini istemediğini belirten yazar, "Mobil için bir uygulama yapıyorsunuz ve iki yıl sonra eskiyor, artık yayında bile olmuyor. Ben bir ya da iki yıldan daha uzun süre kalıcı olacak işler üretmek istediğim için kitap yazmaya başladım. Yani dijital dünyadan gelen asıl etkinin, güncellemelerden bağımsız olan ve zamana meydan okuyan kalıcı işlere yönelik arayışla ilgili olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Tüm ekosistemlerden hayvanlara yer vermek bilinçli bir karardı"

Türkiye'deki çocukların eserlerine yönelik bakış açısını da değerlendiren yazar, doğa temalı kitapların evrensel bir gücü olduğuna işaret etti.

Mattioli, kaleme aldığı Bir Ağaç kitabının son sayfasında farklı ekosistemlerden hayvanlara yer verdiğini aktararak, "Bazı insanlar tutarlı olmadığı gerekçesiyle bundan hoşlanmadı. Fakat tüm ekosistemlerden hayvanlara yer vermek bilinçli bir karardı. Şunu fark ettim ki bir kitaba mutfak, çatal, yiyecek gibi insani ve kültürel ögeleri ne kadar çok dahil ederseniz, o kadar az evrenselleşiyor." dedi.

İnsanların doğaya karşı ortak bir tutkusu olduğunu sözlerine ekleyen Mattioli, Türkiye'de bulunmaktan ve resimli kitapların kutlandığı böylesine anlamlı bir alanın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bienal kapsamında "Bir Ağaç, İki Kuş, Üç Yumurta: Kitaplar, Sayılar ve Doğa" başlıklı bir söyleşi gerçekleştiren yazar, "Bir Hikayeyi Anlatmak İçin Kendi Yolunu Keşfet" adlı atölye çalışmasında da katılımcılarla buluştu.