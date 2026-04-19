Brezilya, Meksika ve İspanya'dan Ortak Bildiri: Küba'daki İnsani Kriz Konusunda Harekete Geçilmeli

Brezilya, Meksika ve İspanya hükümetleri, Küba’daki insani krizden duydukları endişeyi dile getirerek uluslararası hukuka uyulması ve insani yardımların artırılması için ortak bir bildiri yayımladılar.

MADRİD, 19 Nisan (Xinhua) -- Brezilya, Meksika ve İspanya hükümetleri cumartesi günü yayımladıkları ortak bildiride, Küba halkının karşı karşıya kaldığı ciddi insani krizden duydukları derin endişeyi dile getirerek, krizin hafifletilmesi için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan ortak bildiriye göre üç ülke, ilgili taraflara halkın yaşam koşullarını kötüleştiren veya uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Üç ülke ayrıca Küba halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla insani yardımları koordineli bir şekilde artırma taahhüdünde bulundu.

Bildiride, BM Şartı'nda yer alan uluslararası hukuk normlarına her koşulda uyulması gerektiği vurgulanırken, toprak bütünlüğü, eşit egemenlik ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiği yinelendi.

İnsan hakları, demokratik değerler ve çok taraflılığa olan bağlılıklarını teyit eden üç ülke, uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkeleri çerçevesinde samimi ve saygılı bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Üç ülke, söz konusu diyaloğun mevcut duruma kalıcı bir çözüm bulmayı ve Küba halkının kendi geleceğini tam bir özgürlük içinde belirlemesini sağlamayı amaçlaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
