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Brezilya Devlet Başkanı Lula, Trump'ın diğer ülkeleri yönetemeyeceğini söyledi

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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Trump'ın ABD'yi yönetme hakkı olduğunu ancak diğer ülkeleri yönetemeyeceğini söyledi. Lula, Trump'ın uluslararası meselelere taraflı yaklaştığını belirterek çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi yönetme hakkına sahip olduğunu ancak iradesini diğer ülkelere dayatma hakkının bulunmadığını söyledi.

Lula da Silva, CNN'e verdiği mülakatta Trump'ın uluslararası ilişkiler yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Başkan Trump, ABD Başkanı olarak seçildi. Yönetme hakkına sahip ancak diğer ülkeleri yönetme hakkına sahip değil." diyen Brezilya Devlet Başkanı, Trump'ın iradesini diğer ülkelere dayatma hakkının olmadığını belirtti.

Trump'n uluslararası meselelere "taraflı" yaklaştığını belirten Lula da Silva, ancak küresel anlaşmazlıkların çözümü için çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Lula da Silva, "Onun bir yönetim şekli var: 'En güçlü benim, en zengin benim, her şeyi yapabilirim ve diğerleri itaat etmek zorunda.' Ben buna katılmıyorum." diye konuştu.

Brezilya'nın ABD ile diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirten Lula da Silva, ülkesinin dışarıdan dayatmaları kabul etmeyeceğini kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanı, ABD Başkanı Trump'a Brezilya'da 4 Ekim'de düzenlenmesi planlanan seçimlere dahil olmamasını söyleyerek, ulusların birbirlerinin egemenliğine saygı duymaları gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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