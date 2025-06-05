Brezilya Devlet Başkanı? Lula da Silva, İsrail ordusunun Gazze'de soykırım işlediğini belirtti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio? Lula da Silva, "Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." ifadesini kullandı.

Fransa'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Lula da Silva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Paris'teki Elysee Sarayı'nda iki ülkenin delegasyonları eşliğinde görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Lula da Silva, konuşmasında, "Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." dedi.

Uluslararası kamuoyunun İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepki vermesi gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform yapılmasını talep etti.

Küresel güçleri Gazze'de yaşananlara tepki göstermeye davet etti

Lula da Silva, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugünkü BM, 1945'teki BM olmamalı. Afrika kıtası, Güney Amerika kıtası katılım sağlamalı. Almanya gibi önemli ülkeler olmalı. Neden Hindistan Güvenlik Konseyi'nde yer almıyor? İsrail'i (devletini) kurmaya yeterince gücü olan BM, 1967 sınır hattını muhafaza etmeli."

Son günlerde ABD'de öldürülen İsrail Büyükelçiliğinin 2 çalışanı için üzüntüsünü dile getiren Lula da Silva, Gazzeli çocukları kastederek, "Aynı gün bir un çuvalı taşıyan iki çocuk hayatını kaybetti ancak Büyükelçilik'te ölen iki kişiye gösterilen dayanışmanın aynısı onlara gösterilmedi. Filistinlilere ikinci ya da üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yapamayız. Onlar da bizim gibi yaşamak isteyen, özgür olmak isteyen vatandaşlardır." diye konuştu.

Lula da Silva, Gazze Şeridi'ni işgal etmek istediğini her gün dile getiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu söylemine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi Orta Doğu'nun "Rivierası" yapma planına da işaret eden Lula da Silva, "Başka biri de bir otel, Riviera yapmak istediğini söylüyor. Bunlar, bir halkın (Filistinlilerin) çok fazla bedel ödeyerek aldığı topraklar. Yaşama hakları olması için İsrail devletiyle bir uyum yakalayabilmelerini sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, küresel güçleri Gazze'de yaşananlara "yeter artık" diyerek tepkilerini ortaya koymaya çağırarak, halihazırda Gazze'deki ateşkes uygulanmazken BM'nin başka ateşkesten bahsedemeyeceğini vurguladı.

"Bu, aşırı sağcı hükümet tarafından önceden planlanmış bir soykırım"

"Her gün bir soykırıma tanık oluyoruz." diyen Lula da Silva, dün Gazze'de ölen onlarca kişinin yalnızca sivillerden oluştuğuna dikkati çekti.

Lula da Silva, Tel Aviv hükümetinin İsrail halkının çıkarlarıyla çatışan saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek "Brezilya Devlet Başkanı olarak değil, bir insan olarak söylüyorum: Artık olmayan bir savaşı kabul etmek mümkün değil. Bu, aşırı sağcı hükümet tarafından önceden planlanmış bir soykırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın bu soykırım karşısında sessiz kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Lula da Silva, "Yakın zamanda (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron'un da açıkladığı gibi Filistin devletinin tanınması, tüm yöneticiler için ahlaki görev ve siyasi gerekliliktir." dedi.

Lula da Silva, resmi ziyareti sırasında Fransa ve Brezilya arasında 20'den fazla anlaşma imzalandığını aktararak Macron'dan, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasını benimsemesini istedi.

Bu anlaşmanın 6 aylığına üstlendiği MERCOSUR başkanlığı bitmeden imzalanmasını istediğine dikkati çeken Lula da Silva, "Gerekirse, bu anlaşmayla kazançlı çıkacaklarını anlatmak için Fransız çiftçilerle bizzat görüşmek için gelirim." diye konuştu.

Lula da Silva, Rusya-Ukrayna Savaşı'na daima karşı çıktıklarının altını çizerek telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul barış müzakerelerine bizzat katılmasının son derece önemli olduğunu söylediğini aktardı.

"Gelecek günlerde sessimizi yükseltmemiz gerekip gerekmediğini göreceğiz"

Macron, ABD'nin koordinasyonunda, Avrupalılar ve İngiliz yetkililerle beraber, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardım faaliyetlerin yeniden başlaması için baskıyı artıracaklarını belirtti.

İsrail'e yönelik yaptırım kararı alınıp alınmayacağına ilişkin soruya Macron, bu konuda AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının koordinasyon içinde olduğunu ifade etti.

Macron, ABD'nin New York eyaletinde bu ay Filistin'le ilgili düzenlenecek konferansla, Filistin Devleti'nin tanınmasına ve bölgede ortak güvenliği sağlanmasına yönelik mekanizmaların oluşturulmasının hedeflendiğini anlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Tel Aviv hükümetini kastederek "Gelecek günlerde sessimizi yükseltmemiz gerekip gerekmediğini göreceğiz." dedi.

Macron, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının Avrupalı çiftçileri koruyacak şekilde iyileştirilmesi beklentisini dile getirerek Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında "Bir saldırgan var: Rusya. Bir de saldırıya uğrayan var: Ukrayna. Hepimiz barışı istiyoruz ancak iki tarafa da eşit davranamayız." yorumunu yaptı.

Lula da Silva, 2012'den bu yana Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Brezilya Devlet Başkanı oldu.

Macron ve eşi Brigitte Macron, Elysee Sarayı'nda Lula da Silva ve eşi Rosangela Lula da Silva onuruna akşam yemeği verecek.