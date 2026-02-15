Brezilya'da Amazon Nehri'nde Yolcu Teknesi Battı: 2 Kişi Öldü, 7 Kişi Kayıp

RİO DE JANEİRO, 15 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın Amazonas eyaletinin başkenti Manaus yakınlarında bir yolcu teknesinin cuma gecesi batması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişiden haber alınamıyor.

Yerel yetkililer cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Manaus'tan Nova Olinda do Norte'ye gitmekte olan teknenin Negro ve Solimoes nehirlerinin birleştiği noktada battığını, 71 kişinin bölgeden geçen bir tekne tarafından kurtarılarak tıbbi ve sosyal destek almaları için Manaus'a götürüldüğünü bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin 22 yaşındaki bir kadın ile üç yaşında olduğu düşünülen bir kız çocuğu olduğu açıklandı.

Kurtarılanlardan dördü hastaneye kaldırılırken, bunlardan ikisinin durumunun stabil olduğu, iki kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Teknenin operatörü gözaltına alınırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dalgıçların ve çok sayıda kurumun katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.