Üye Girişi
Haberler

Brezilya'da sel felaketinde can kaybı 148'e çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi. Kaybolanların sayısı ise 127 olarak bildirildi. Selden etkilenen kişi sayısı 2 milyon 115 bini geçerken bölgeye uluslararası insani yardım geleceği açıklandı.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde iki haftadır etkili olan yağışların neden olduğu sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 148, kayıpların sayısının 127 olarak güncellendiği belirtildi. Yaralı sayısının 807'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 115 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.

Brezilya'da sel felaketinde can kaybı 148'e çıktı

ULUSLARARASI YARDIM GELİYOR

Açıklamada, 81 bin kişinin kilise, okul ve spor salonlarında misafir edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Öte yandan yerel basında çıkan habere göre, ABD ve Japonya'dan felaket bölgesine uluslararası insani yardım gönderilecek.

VALİ: EN YIKICI OLAY

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'da sel felaketinde can kaybı 148'e çıktı

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti. Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Rio Grande Do Sul Brezilya Rio Çevre Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

 Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı

Balıkesir'de bıçaklanarak katledilen kurye öğrencinin cinayet anı görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title