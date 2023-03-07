Brezilya'da "Küçük Katil Pedro" lakaplı ünlü seri katil Sao Paulo'da vurularak öldürüldü Güncel Haberler Brezilya'da 71 cinayetten suçlu bulunan ve 42 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de serbest kalan "Küçük Katil Pedro" lakaplı ünlü seri katil Pedro Rodrigues Filho, Sao Paulo'da vurularak öldürüldü. Metropoles gazetesinin haberine göre, ülkenin en kötü şöhretli seri katillerinden biri olduğuna inanılan 68 yaşındaki Filho dün öldürüldü. EVİNİN ÖNÜNDE DEFALARCA ATEŞ ETTİLER Silahlı iki saldırgan, Portekizcede "Pedrinho Matador" veya "Küçük Katil Pedro" olarak bilinen Filho'ya Sao Paulo eyaletinin Mogi das Cruzes bölgesindeki evinin önünde defalarca ateş etti. 71 CİNAYETTEN SUÇLU BULUNDU İlk kez 1973'te tutuklanan ve 2007'de hapisten çıkan Filho, daha sonra iki kez daha hapis cezası aldı. Filho, 71 cinayetten suçlu bulundu ve toplamda 42 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de serbest bırakıldı. KENDİ BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞ Filho, hayatı boyunca kendi babası dahil 100'den fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etmesine rağmen, "Ben canavar değilim" başlıklı bir otobiyografi yayınlamıştı. Soruşturmaya devam eden yetkililer, Filho'nun öldürülmesinin intikam cinayeti olabileceğinden şüpheleniyor. Kaynak: AA / Güncel Sao Paulo Brezilya Güncel Haberler

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