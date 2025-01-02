Brezilya'da eyaletleri bağlayan köprü çöktü! 12 ölü, 5 kayıp

Brezilya'da 22 Aralık 2024'te ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda acı bilanço arttı.

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Agencia Brasil'de çıkan habere göre; köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kaybolan 5 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Son bulunan cansız bedenlerin nehre düşen bir aracın içinden çıkartıldığı bildirildi.

KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA

Yetkililer köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamışı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.