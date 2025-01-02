Brezilya'da eyaletleri bağlayan köprü çöktü! 12 ölü, 5 kayıp
Brezilya'da Maranhao ve Tocantins eyaletlerini bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda acı bilanço arttı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Brezilya'da 22 Aralık 2024'te ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda acı bilanço arttı.
ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Agencia Brasil'de çıkan habere göre; köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kaybolan 5 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Son bulunan cansız bedenlerin nehre düşen bir aracın içinden çıkartıldığı bildirildi.
KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA
Yetkililer köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamışı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.