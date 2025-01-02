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Brezilya'da eyaletleri bağlayan köprü çöktü! 12 ölü, 5 kayıp

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Brezilya'da Maranhao ve Tocantins eyaletlerini bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda acı bilanço arttı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Brezilya'da 22 Aralık 2024'te ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda acı bilanço arttı.

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Agencia Brasil'de çıkan habere göre; köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kaybolan 5 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Son bulunan cansız bedenlerin nehre düşen bir aracın içinden çıkartıldığı bildirildi.

KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA

Yetkililer köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamışı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.

Brezilya'da eyaletleri bağlayan köprü çöktü! 12 ölü, 5 kayıp
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

köprüde mühendislik hatası var yetersiz desteği olan bir yapı aniden öngörülmeyen bir anda yıkılmaya mahkümdur resimde görülen diğer köprününde durumu aynı açıklığı fazla desteği zayıf haliçteki metro köprüsününde metal ayakları yarım metre suyun içindeki betona monte edilmiş halbuki o beton bir metre yukarıda olsa metal ayaklar ileri zamanlarda tuzlu sudan etkilenmezdi orada bir sürü mühendislik hatası var o köprüyü yapan her halde imtahanla değil mülakatla mühendis oldu

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