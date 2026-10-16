Brezilya'da Iguazu Şelaleleri'nde yürüyüş yolu şiddetli yağışlar nedeniyle kapatıldı

Brezilya'da Iguazu Şelaleleri'nde yürüyüş yolu şiddetli yağışlar nedeniyle kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya'nın Parana eyaletindeki Iguazu Şelaleleri'nde yürüyüş yolu, şiddetli yağışlar nedeniyle nehir su seviyesinin olağanüstü yükselmesi üzerine pazar günü tedbir amacıyla kapatıldı. Urbia+Cataratas ile Chico Mendes Biyoçeşitliliği Koruma Enstitüsü su seviyesini izliyor.
IGUAZU, 16 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın Parana eyaletinde bulunan Iguazu Şelalesi'ndeki yürüyüş yolunda çalışan görevliler, 14 Ekim 2026.
Brezilya-Arjantin sınırında yer alan turistik Iguazu Şelaleleri'nde bir yürüyüş yolu, şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin su seviyesinin olağanüstü derecede yükselmesinin ardından pazar günü tedbir amacıyla kapatıldı.
Turizm faaliyetlerinden sorumlu işletmeci Urbia+Cataratas ile parkın yönetimini üstlenen Chico Mendes Biyoçeşitliliği Koruma Enstitüsü, nehrin su seviyesini yakından izlemeye devam ediyor. (Fotoğraf: Urbia+Cataratas/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)