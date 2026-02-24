Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Neves, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

İlk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret eden Büyükelçi Neves, Vali Fidan'la bir süre görüştü.

Neves ve Fidan, Kapadokya bölgesinin sahip olduğu kültürel ve doğal miras unsurları kapsamında turizmde geliştirilebilecek işbirliği imkanlarını artırmaya yönelik değerlendirmede bulundu.

Büyükelçi Neves, daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Arı ile bir araya geldi.

Neves'e, kent merkezindeki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ve bölge turizmi hakkında bilgi veren Arı, turizmin güçlendirilmesi için işbirliklerine hazır olduklarını kaydetti.

Ziyaretlerde, Brezilya Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu Ömer Tosun da hazır bulundu.