Brezilya, Bağımsızlığının 200. Yıl Dönümünü Kutladı Güncel Haberler RİO DE JANEIRO, 8 Eylül (Xinhua) -- Brezilya Çarşamba günü, bağımsızlığının 200. yıl dönümünü törenlerle kutladı. RİO DE JANEIRO, 8 Eylül (Xinhua) -- Brezilya Çarşamba günü, bağımsızlığının 200. yıl dönümünü törenlerle kutladı. Rio de Janeiro'daki kutlamalarda uçaklar gösteri uçuşu yaparken, Brezilya bayrakları açan tekneler onlara eşlik etti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü kutlamaları sırasında uçaklar Copacabana Plajı üzerinden uçuyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua) Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde tekneler, Brezilya'nın bağımsızlığını n 200. yıl dönümü kutlamalarına katılıyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua) Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü kutlamaları sırasında uçaklar Copacabana Plajı üzerinden uçuyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Brezilya Eylül Rio Güncel Haberler

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