Brezilya, Arjantin maslahatgüzarını 29 Ekim'de iddiaya göre Bakanlığa çağırdı

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RİO DE Brezilya'nın, sağcı Senatör Flavio Bolsonaro'nun devlet başkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra ABD'ye kaçmasının ardından Arjantin'in Brazilya Diplomatik Temsilciği maslahatgüzarı Maria Emilia Cortes'i Dışişleri Bakanlığına çağırdığı öne sürüldü.

Associated Press (AP) ajansına konuşan bir yetkili, Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesinin ardından yaşananlara ilişkin iddiada bulundu.

Yetkili, Bolsonaro'nun ülkeyi Arjantin üzerinden terk etmesi nedeniyle Brezilya Dışişleri Bakanlığının harekete geçtiğini öne sürdü.

Buna göre Bakanlığın Güney Amerika departmanı direktörü Joao Marcelo'nun, Arjantin'in Brazilya Diplomatik Temsilciği Maslahatgüzarı Cortes'i 29 Ekim'de "kısa bir görüşme" için Bakanlığa çağırdığı iddia edildi.

Ne olmuştu?

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesinden ayrılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA