Bozyazı'da Traktör-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda traktörle motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ö.E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda plakaları öğrenilemeyen M.A.Y. idaresindeki traktör ile Ö.E'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ö.E. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA