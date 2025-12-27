Haberler

Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

Güncelleme:
Bozyazı Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen aşçılık kursunu tamamlayan kursiyerler, etkinlikte yöresel lezzetlerini sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, kursların bireylerin yeteneklerini geliştirdiğini vurguladı.

Bozyazı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen aşçılık kursunu bitiren kursiyerlerce hazırlanan yöresel lezzetler, düzenlenen etkinlikle sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kursların bireylerin yeteneklerini geliştirmesi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Boz da aşçılık kurslarının yöresel yemek kültürünün yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlerce hazırlanan yöresel yemekler, ziyaretçilere ikram edildi.

