Bilecik'te üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada, şüphelinin üzerinde sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan