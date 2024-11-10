Boztepe İlkokulu'ndan Anlamlı 10 Kasım Etkinliği
Trabzon'da Boztepe İlkokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde düzenledikleri anma etkinliği ile dikkat çekti. 180 öğrencinin oluşturduğu koreografi izleyenlerden büyük beğeni topladı.
TRABZON'da Boztepe İlkokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerin okul bahçesindeki koreografisi büyük ilgi gördü.
Ortahisar ilçesindeki Boztepe İlkokulu öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen 10 Kasım etkinliklerinin ardından öğretmenlerin desteğiyle '1938' yazılı bir koreografi oluşturan 180 öğrenci izleyenlerin beğenisi kazandı. Öğrencilerin koreografisi cep telefonuyla kaydedildi.
Haber - Kamera: Efnan DEMİREREN, TRABZON,