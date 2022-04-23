ŞANLIURFA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kısım ana kanalına test suyu bırakıldı.

DSİ kente yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini ile derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, yapımı tamamlanan Bozova pompaj sulama 2. kısımda test suyu bırakıldı.

Bozova pompaj sulaması 2. kısım yapım işi ile Bozova-Hilvan-Karaköprü sınırları içinde kalan 109 bin 580 dekar arazi modern tarım yöntemleri ile sulanması ve yıllık 52 milyon TL gelir artışı hedefleniyor.