Bozkır'da okul müdürleri toplantısı yapıldı ?Konya'nın Bozkır ilçesinde okul müdürleriyle yıl sonu toplantısı düzenlendi. ? Konya'nın Bozkır ilçesinde okul müdürleriyle yıl sonu toplantısı düzenlendi. ? Bozkır Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Pınar Buluz, başkanlığında ?gerçekleştirildi. ???????Toplantıda, okul müdürleriyle ?2021- 2022 eğitim öğretim yılı değer??lendiril?irken, sene sonu iş ve işlemleri, yaz döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. AA / Yakup Çetin - Güncel Bozkır Belediyesi Bozkır Konya Güncel Haberler

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