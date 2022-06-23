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Bozkır'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

AA - Yakup Çetin - Güncel
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Bozkır'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

?Konya'nın Bozkır ilçesinde okul müdürleriyle yıl sonu toplantısı düzenlendi.

? Konya'nın Bozkır ilçesinde okul müdürleriyle yıl sonu toplantısı düzenlendi.

? Bozkır Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Pınar Buluz, başkanlığında ?gerçekleştirildi.

???????Toplantıda, okul müdürleriyle ?2021- 2022 eğitim öğretim yılı değer??lendiril?irken, sene sonu iş ve işlemleri, yaz döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

AA / Yakup Çetin - Güncel

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