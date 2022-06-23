Bozkır'da okul müdürleri toplantısı yapıldı
AA - Yakup Çetin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
?Konya'nın Bozkır ilçesinde okul müdürleriyle yıl sonu toplantısı düzenlendi.
? Konya'nın Bozkır ilçesinde okul müdürleriyle yıl sonu toplantısı düzenlendi.
? Bozkır Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Pınar Buluz, başkanlığında ?gerçekleştirildi.
???????Toplantıda, okul müdürleriyle ?2021- 2022 eğitim öğretim yılı değer??lendiril?irken, sene sonu iş ve işlemleri, yaz döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
AA / Yakup Çetin - Güncel