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Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı Ege Denizi Bozcaada Gökçeada Haberler

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