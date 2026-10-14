Boyraz, Kırıkkale'de öğrencilere 350 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Ulaşım Festivali" etkinliği kapsamında buluştuğu Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını anlattı.

Boyraz, Merkezi Derslikler'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Salonu dolduran gençlere teşekkür eden Boyraz, gençlerin davet ettiği her yere usanmadan, sıkılmadan gittiğini söyledi.

Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik öneminden bahseden Boyraz, "Dünyada başka böyle bir ülke yok. Boğazlarla, denizlerle çevrilmiş ve koridorların merkezi olan bir yer. Böylesi bir coğrafyayı Allah bize lütfetmiş. Bu topraklarda 1000 yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bu kıymetli toprakları ulaştırmadan altyapıya her türlü hizmeti yaparak daha kıymetli hale getirmemiz lazım. Bakanlık olarak son 15-20 yılda 350 milyar dolarlık yatırım yaparak hayatı kolaylaştırmışız." diye konuştu.

Boyraz, dünyada Doğu-Batı ve Asya-Avrupa arasında ürünlerin ters istikamette gidip geldiği koridorların olması gerektiğine dikkati çekti.

Yakın dönemde Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşmaya değinen Boyraz, "Buradaki 5. madde kalkınma yolu. Eğer bu kalkınma yolu olsaydı, bugün Hürmüz Boğazı bu kadar önemli olmazdı, petrol fiyatları da bu kadar artmazdı. Şu an bu yolu yapacağız inşallah. Ardından da Orta Asya ve diğer yerlerden Basra Körfezi'ne gelen ürünler Türkiye'ye gelecek ve buradan girecek. Bu 1200 kilometrelik yolun tamamını petrol anlaşması yapılarak Türk müteahhitler yapacak. Hem demir yolu hem otoyol yapılacak. Bu da ülkemiz için çok büyük bir fırsat. Türkiye'nin konumundan dolayı bu fırsat bizim ayağımıza geliyor. Bir diğeri de Zengezur Koridoru. Burası Türk dünyasıyla bir muhabbet ve ticaret köprüsü." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve öğrencilerin katıldığı program, Turistik Doğu Ekspresi bileti için yapılan çekilişle sona erdi.

Kaynak: AA