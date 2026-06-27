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Boyabat'ta yeni su kaynağı ana şebekeye entegre ediliyor

Boyabat'ta yeni su kaynağı ana şebekeye entegre ediliyor
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Sinop'un Boyabat ilçesinde su sorununu çözmek için açılan yeni kuyudaki suyun ana şebekeye entegre edilmesi için çalışma başlatıldı. 40 metre derinlikte saniyede 50 litre debiye sahip su kaynağı bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde su sorununa çözüm amacıyla yeni açılan kuyu suyunun ana şebekeye entegre edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Boyabat Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerince Bağlar mevkisinde gerçekleştirilen sondaj çalışması sonucunda 40 metre derinlikte saniyede yaklaşık 50 litre debiye sahip su kaynağı bulundu.

Buradaki suyun 2 bin 800 metre uzaklıktaki Kalebağı mevkisinde yer alan ana şebekeye bağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli sorunlarından su probleminin çözümü için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Belediye ve DSİ ekiplerinin ortak çalışması sonucunda ulaşılan yeni su kaynağını ana şebekeye kazandırmak için entegre çalışmalarına başladıklarını anlatan Kara, "İnşallah bu yaz mevsiminde hemşehrilerimizi susuz bırakmayacağız. Amacımız vatandaşlarımıza kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir su hizmeti sunmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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