Üye Girişi
Haberler

Boyabat'ta Gaziler Günü Programı Düzenlendi

Boyabat'ta Gaziler Günü Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyabat Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna bir yemek programı düzenledi. Kaymakam Enver Yılmaz, etkinlikte gazilerle sohbet ederek, şehitliğin ve gaziliğin Türk milleti için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Programa yerel yönetim temsilcileri ve kamu görevlileri de katıldı.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek programı düzenledi.

Kaymakam Enver Yılmaz, Kaymakamlıkta düzenlenen yemek öncesinde katılan şehit yakınları, gazi ve yakınlarını karşılayıp sohbet etti.

İlçe Müftüsü Recep Unutmaz'ın duasının ardından konuşan Yılmaz, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için şereflerin en yücesi olduğunu söyledi.

Türk milletinin vatanı, bayrağı ve onuru için tereddüt etmeden şehit ve gazi olduğunu vurgulayanYılmaz, "Biliyoruz ki bundan sonra da tereddüt etmeden şehit ve gazi olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerimizden aldığımız güç ve ilhamla birlik ve beraberliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü koruyacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi, ahirete intikal etmiş gazilerimiz rahmetle, minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de saygılarımızı sunuyorum." dedi.

Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü Yerel Haberler Güvenlik Boyabat Güncel

İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar

Öldürdükleri sivili tekmeleyerek çatıdan aşağı attılar

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı

 Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 4 üniversitede bazı fakülteler tarih oldu
Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu? Ayşegül Akdoğan kimdir? Hakkari Ayşegül Akdoğan olayı nedir? Sakarya Valisi kim oldu? Sakarya Valisi Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl biyografisi! 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? Masterchef 20 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dün akşam Masterchef'te kim eleme adayı oldu? Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? HAMSTER KOMBAT 20 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? HAMSTER KOMBAT Kombo kartları! HAVA DURUMU (20 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu) MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE 20 EYLÜL | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? ATV canlı yayın bilgileri... Serkan Keskin ve Meriç Aral evlendi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });