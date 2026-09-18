Haberler

Boyabat'ta Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat'ta Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Beyazıt Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

Programda, şehitler ve merhum gaziler için dua edildi, camiden çıkışta vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa Kaymakam Ömer Özbay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya

Korkulan oldu! Ne karar çıkacağı merak konusu
İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Motorine indirim geliyor

İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Beklenen haber geldi
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu

Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı

Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Edirne'de 86 yaşındaki adamın ölümünde cinayet şüphesi! Telefonunu kapatan eşi Yunanistan sınırında yakalandı

Otopsi raporu şüpheyi eşine çevirdi! Sınırda yakalandı
Netanyahu'ya soğuk duş! Yaklaşan seçimler öncesi çarpıcı anket sonucu

Netanyahu için alarm zilleri! Seçime haftalar kala dengeler değişti
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor