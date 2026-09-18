Boyabat'ta Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Boyabat'ta Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Beyazıt Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.
Programda, şehitler ve merhum gaziler için dua edildi, camiden çıkışta vatandaşlara lokum ikram edildi.
Programa Kaymakam Ömer Özbay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA