Haberler

Boyabat'ta "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programı düzenlendi

Boyabat'ta 'Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programında özel bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programında özel bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Boyabat Belediyesi ile Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle fakülte bünyesindeki İbni Haldun Öğrenci Kulübü'nün özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik projesi kapsamında özel bireyler ve ailelerine yönelik "Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık" programı gerçekleştirildi.

Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, özel bireylerin hayatın tüm alanlarına eşit koşullarda katılabilmesi, toplumsal yaşamda güçlü ve görünür şekilde yer alabilmesi için çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini söyledi.

İnşası tamamlanan "Alparslan Türkeş Parkı Çocuk Dünyası" projesinin kapsamını genişleterek içine özel bireylerin toplumla kaynaşabilmeleri adına "Boyabat Engelsiz Parkı'nı dahil ettiklerini anlatan Kara, "Ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Şu an son dokunuşlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakında hizmete girecek. Şimdiden sizlere ve Boyabat'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra İŞKUR yetkilisi Mustafa Koç, fizyoterapist Esra Demirbaş, psikolojik danışman Ebrar Özboğa, dil ve konuşma terapisti Merve Dolunay tarafından özel bireyler ve ailelerine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Programda İbni Haldun Öğrenci Kulübü üyeleri de özel eğitim öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Programa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Halil Alpay Öznazik de katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor
Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu

Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
title