Boyabat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Doğramacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Enver Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Devletimizin mahalle ve köylerdeki eli, gözü ve sesi olan, milletimizle devletimiz arasında önemli bir köprü görevi üstlenen tüm muhtarlarımız, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde ulaştırılmasında büyük bir sorumluluk üstlenmektedir." dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Doğramacı da "Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifade ile devlet vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir." diye konuştu.

Hükümet Konağı önündeki programın ardından Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara muhtarları makamında kabul ederek, günlerini kutladılar.

Programda muhtarlara Kaymakamlık Salonu'nda yemek ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Bilge Kağan Ütük, AK Parti İlçe Başkanı Sefa Semih Erol, İl Genel Meclisi Üyeleri İsa Bağcı, Enes Çakır, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.