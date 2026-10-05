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Boyabat'ta 13. Çocuk Kitapları Günleri başladı

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Boyabat'ta 13. Çocuk Kitapları Günleri başladı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Çocuk Kitapları Günleri başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Çocuk Kitapları Günleri başladı.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve beş gün sürecek etkinlikte, 3 bin 50 kitap okuyucuyla buluşacak.

Etkinliğin ilk gününde çocuk kitapları yazarları Erdoğan Car, Sevtap Engin Özcan, Sümeyra Emer ve Filiz Şahin okuyucularla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Ömer Özbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan da yazarlarla bir süre sohbet ederek, öğrencilere kitap hediye etti.

Kaynak: AA
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