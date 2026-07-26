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Mudanya'da sürüklenen genç kurtarıldı

Mudanya'da sürüklenen genç kurtarıldı
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BURSA’nın Mudanya ilçesinde, açığa sürüklenen bottaki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, açığa sürüklenen bottaki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mudanya sahilinden denize açılan, akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya dönemeyen adı bilinmeyen genç, BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A. tarafından fark edildi. Genci sakinleştiren görevli, durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, genci ve sürüklenen botu güvenle kıyıya çıkardı.

İlçede, saat 16.00'daki Mudanya-Kabataş BUDO seferi ise kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra rötarlı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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