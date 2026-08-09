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Filistin Konvoyu Diyarbakır'da Miting Düzenledi

Filistin Konvoyu Diyarbakır'da Miting Düzenledi
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Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu"nda yer alan aktivistler, Diyarbakır'da miting yaptı.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu"nda yer alan aktivistler, Diyarbakır'da miting yaptı.

Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde düzenlenen mitinge, konvoyda yer alan 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Küresel işgale küresel isyan" sloganları attı, tekbir getirdi.

Konvoyun Adana durağında Filistin'e destek amacıyla düzenlenen etkinliklerden etkilendiğini belirterek Müslüman olan 46 yaşındaki Fransız Sebastian Mıcheiot'a çiçek takdim edildi.

Tiyatro sanatçısı Tamer Barış Ülger tarafından hazırlanan gösteride, Filistin'de hayatını kaybeden çocukların yaşadıkları anlatıldı.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın anlamlı bir programa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tekdemir, konvoyun amacının İsrail'in saldırılarına ve soykırımına 'dur' demek olduğunu dile getirerek, "Amacımız, son günlerde Batı Şeria'da artan baskı ve işgale ve esir tutulan Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı acılara 'dur' demek, ülkeleri harekete geçirmek. Bu konvoy takdire değerdir. Bu konvoy o kadar değerlidir ki daha şimdiden İsrail'de alarm zilleri çaldı. İsrail bu mücadeleyi, bu seferi en yüksek risk seviyesinde kodlamış durumda. Bizler daha fazla kenetleneceğiz ve bu mübarek harekete sahip çıkacağız." dedi.

Davet ve Kardeşlik Vakfı adına Fikret Özçelik ile Filistin Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Parlak da konuşma yaptı.

Miting, Hüseyin Solmuş'un dua okumasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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