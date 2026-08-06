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Filistin Konvoyu Kahramanmaraş'ta Dualarla Karşılandı

Filistin Konvoyu Kahramanmaraş'ta Dualarla Karşılandı
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Bosna-Hersek'ten yola çıkan Filistin Konvoyu, Kahramanmaraş'ta Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı. Aktivistler, öğle namazını kılıp dualar etti ve Gazze için dayanışma mesajları verdi; ardından Gaziantep'e geçti.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu", Kahramanmaraş'ta düzenlenen programla karşılandı.

Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 300 aktivistin yer aldığı konvoy için Kahramanmaraş-Adana kara yolunda karşılama programı düzenlendi.

Kahramanmaraş Platformu üyeleri ile vatandaşların Türk ve Filistin bayraklarıyla karşıladığı konvoy, şehir turunun ardından Abdulhamid Han Camisi'ne geldi.

"Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları eşliğinde karşılanan konvoy üyeleri, öğle namazını bu camide kıldı.

Namazın ardından İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güler, Filistin'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşamını yitirenler için dua etti.

ÖNDER Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya, yaptığı konuşmada, kilometrelerce yol katederek Filistin halkının sesini duyurmayı amaçlayan konvoyu kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sarıkaya, Gazze'de yaşananların tüm insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini, konvoyun adalet ve dayanışma çağrısını temsil ettiğini söyledi.

Filistin Konvoyu Koordinatörü Cengiz Aslan da İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek vermek amacıyla yola çıktıklarını, amaçlarının Gazze'de yaşanan insani dramı ve Filistin halkının yaşadığı zorlukları uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmak olduğunu ifade etti.

Konvoyun Filistin'de son bulmasının hedeflendiğini aktaran Aslan, bölgede kalıcı barışın sağlanmasını ve insanların normal yaşamlarına dönebilmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından konvoy, Gaziantep'e hareket etti.

Kaynak: AA
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