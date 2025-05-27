Bosna Hersek'ten İlk Hac Kafilesi Mekke'ye Uğurlandı

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gidecek ilk kafile, başkent Saraybosna'da aile ve yakınları tarafından uğurlandı.

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden başkent Saraybosna'ya gelen 174 hacı adayı, Saraybosna'daki Kral Fahd Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan Mekke için yola çıktı.

Hacı adayları, aile ve yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Bosna Hersek İslam Birliğinden Senad Ceman, ilk hac kafilesinin 174 kişiden oluştuğunu belirterek, "Hacca sadece kendiniz için değil hepimiz için gidiyorsunuz. İbadetlerimizde birlikte olduğumuzu gösterelim." dedi.

Bosna Hersek'ten bu yıl 2 bin 222 kişi hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke ve Medine'ye gidecek.