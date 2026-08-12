Filistin Konvoyu Irak'ta Bekletiliyor

Filistin'le dayanışma amacıyla Bosna Hersek'ten yola çıkarak Ürdün- Filistin sınırına ulaşmayı hedefleyen "Filistin Konvoyu", Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.

"Filistin halkıyla dayanışma, işgale ve gaspa dur demek" amacıyla yola çıkan ve 20 ülkeden yaklaşık 400 sivil aktivistin yer aldığı konvoy, Habur Sınır Kapısı'ndan geçmesinin ardından dün akşam saatlerinden bu yana Irak sınırındaki bekleyişini sürdürüyor.

Filistin Konvoyu Sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunmak ve lojistik süreci yürütmek amacıyla iki gün önce Irak'a geldiğini belirtti.

Durmaz, 20 ülkeden yaklaşık 400 sivil aktivistin içinde olduğu konvoyun İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletildiğini söyledi.

Konvoyun barışçıl, sivil, şiddetsiz ve dünyanın gözünü Filistin'e çevirme hedefiyle yola çıktığını dile getiren Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir eksik evrak ya da hukuki bir sorun olmadığı halde bekleme süreciyle karşı karşıyayız. Yaptığımız görüşmelerde aslında İsrail tarafından konvoyun ilerlemesinin??????? engellenmesi için bir müdahale olduğunu görüyoruz."

İsrail'in en çok istemediği şeyin insanların sınırlarına doğru hareket etmesi olduğuna dikkati çeken Durmaz, "Konvoy Türkiye'ye giriş yaptığında, İstanbul'dayken İsrail Diaspora Bakanlığı tarafından yüksek riskli kategoride ilan edilmişti." dedi.

Bölge ülkeleri ve yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini aktaran Durmaz, "Bu noktada yapıcı bir sonuç bekliyoruz ve bu konvoyun hedefe ulaşması için kamuoyunun da, herkesin de desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA