Bosna Hersek'te Sırplar Tarafından Öldürülen 7 Çocuk Anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta, başkent Saraybosna'daki Bakareva Sokağı'nda Sırplar tarafından öldürülen 7 çocuk için anma töreni düzenlendi.

Saraybosna'daki Bakareva Sokağı'nda, 26 Haziran 1993'te, oyun oynarken Sırpların düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 7 çocuk için düzenlenen anma törenine kurban yakınları, Saraybosna Belediyesi ile Saraybosna'daki Öldürülen Çocuklar Derneği ve Savaşın Sivil Kurbanları Derneği temsilcileri katıldı.

Olayda oğlunu kaybeden Vehbija Secerovic, oğlunun o gün giydiği gömleğin gözünün önünden gitmediğini belirterek "Yanına geldiğimde gördüğüm anı unutamıyorum." dedi.

Savaşın Sivil Kurbanları Derneği Başkanı Senida Karovic, "Bir insanın normal yaşamak için ihtiyaç duyduğu her şeyden, elektrikten, sudan, telefondan mahrum kaldık. Bugün buradayız, 31 yıl geçti, ne diyeyim? Minik hemşehrilerimiz öldürüldü. " diye konuştu.

Saraybosna'da savaş boyunca 1601 çocuk öldürüldü

Savaş zamanı 5 Nisan 1992-29 Şubat 1996 tarihlerinde 1425 gün kuşatma altında tutulan Saraybosna, birçok acının ve kaybın merkezi oldu.

Kuşatma boyunca Saraybosna'da 1601'i çocuk 11 bin 541 sivil hayatını kaybederken 50 binden fazla kişi saldırılarda yaralandı.

Saraybosna'ya günde ortalama 329 havan topunun atıldığı belirtilirken kuşatma boyunca 500 binden fazla bombanın atıldığı tahmin ediliyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Saraybosna'nın tarihi ve kültürel eserleri ile altyapısı da savaş zamanı büyük zarar gördü.