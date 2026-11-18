Bosna Hersek'te düşerek yaralanan Uzman Çavuş Sarıarslan, Ankara'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bosna Hersek'te merdivenden düşerek ağır yaralanan uzman çavuş Ersin Sarıarslan, 45 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Sarıarslan'ın naaşı Kızılcahamam'daki köyünde toprağa verildi.
Bosna Hersek'te merdivenden düşerek ağır yaralanan ve 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş Ersin Sarıarslan (34), Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Sarıarslan, Bosna Hersek'teki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzurum'da görevli olduğu belirtilen Sarıarslan, 45 gün süren yaşam mücadelesini??????? kaybetti.
Sarıarslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesindeki babaevine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Sarıarslan'ın cenazesi, Merkez Camisi'ne götürüldü.
Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Sarıarslan'ın cenazesi, Kızılcahamam ilçesine bağlı Yıldırım Çatak köyünde toprağa verildi.
Törene, Sarıarslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.