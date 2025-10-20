Haberler

Aliya İzetbegoviç'in 100. Yılı Anısına Panel Düzenlendi

Saraybosna'da düzenlenen 'Doğumunun 100. Yılında Aliya İzetbegoviç'i Yeniden Anlamak' paneline Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar gibi önemli isimler katıldı. Panelde İzetbegoviç'in düşünceleri ve mücadelesi üzerinde duruldu. İzetbegoviç'in doğumundan ölümüne kadar olan süreyi anlatan bir fotoğraf sergisi de etkinlik kapsamında sergilendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Doğumunun 100. Yılında Aliya İzetbegoviç'i Yeniden Anlamak" paneli yapıldı.

Yunus Emre Ensitüsü (YEE), Aliya İzetbegoviç Vakfı ve Ankara Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği panele, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, Aliya İzetbegoviç Vakfı Genel Sekreteri ve İzetbegoviç'in torunu Esma Zlatar ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Panelin açılışında konuşan Büyükelçi Akseki, İzetbegoviç'in ve fikirlerinin Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü söyledi.

İzetbegoviç'in mücadelesinin ve fikirlerinin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini dile getiren Akseki, "Bosna Hersek ve Türkiye, iki dost ve kardeş ülke. İzetbegoviç, rahmetli olmadan kısa bir süre önce onu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Bosnama sahip çıkın, Bosna'm size emanet' buyurmuşlardır. Biz de bu anlayışla Bosna Hersek ile olan ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz." dedi.

YEE Başkanı Aliy ise İzetbegoviç'in hem bir düşünür hem de insanlık onurunu savunan bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Gerçek medeniyetin adaletin, merhametin ve insani değerlere saygının üzerine inşa edildiğini dile getiren Aliy, "İzetbegoviç'in hayatı, bize inancın, aklın ve insani değerlerin bir arada var olabileceğini gösterdi. İnsanı merkeze alan bir bakışla, ahlakın ve adaletin olmadığı bir medeniyetin gerçek anlamda var olamayacağını vurguladı. Ona göre, ilerlemenin temeli insanın vicdanında ve kalbinde aranmalıdır. Yunus Emre Enstitüsü olarak bizler, adını aldığımız bu büyük kişiden ilhamla, dili, kültürü ve insanı merkeze alan bir anlayışla çalışıyoruz." diye konuştu.

"En çok bilinen sözlerinden biri, 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir'"

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar ise İzetbegoviç'in sadece bir devlet adamı olmadığını, aynı zamanda düşünür, hukukçu, mütefekkir ve insanlık onurunu her şeyin üzerinde tutan bir vicdan abidesi lider olduğunu söyledi.

İzetbegoviç'in hayatı boyunca adaletin, özgürlüğün ve insan haklarının savunucusu olduğunu aktaran Ünüvar, şunları ifade etti:

"Onun en çok bilinen sözlerinden biri olan 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' sözü ve anlayışı bugün de aklı, vicdanı ve gururu olan toplumları ayakta tutmakta, onun ne denli derin bir ahlak ve medeniyet anlayışına sahip olduğunu bizlere göstermeye yetmektedir. İşte bugün de bu durumu katil İsrail yönetiminin zulmüne direnen Gazze'de görüyoruz, Gazze halkının vatanı için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerinde bir duygu selini bizlere yaşatmakta ve Aliya İzzetbegoviç'i barış masasının kurulduğu, dünyanın vicdanının çevrildiği bu bölgeyle bütünleştirerek yeniden ele alma fırsatı da doğuruyor."

İzetbegoviç'in doğumundan ölümüne olan süre fotoğraflarla anlatıldı

Torunu Esma Zlatar ise dedesinin mücadelesini, fikirlerini anlatarak, İzetbegoviç'in adını yaşatmak için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Programda kapsamında küratör Nervan Dizdar'ın tasarladığı ve İzetbegoviç'in doğumundan ölümüne kadar olan süreyi anlatan fotoğraf sergisi de açıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde ise İzetbegoviç'in yaşamı, fikirleri ve mücadelesi anlatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
