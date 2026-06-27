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Bosna Hersek'teki 516. Ayvaz Dede Şenlikleri öncesi düzenlenen geçit törenine yüzlerce atlı katıldı

Bosna Hersek'teki 516. Ayvaz Dede Şenlikleri öncesi düzenlenen geçit törenine yüzlerce atlı katıldı
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Bosna Hersek'te bu yıl 516'ncısı düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında Donji Vakuf'ta atlı geçit töreni yapıldı. Yüzlerce atlı geleneksel kıyafetler ve Türk bayrağıyla katıldı. Merkezi program yarın Prusac'ta gerçekleşecek.

DONJI Bosna Hersek'te bu yıl 516'ncısı düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında, yarınki merkezi programa katılacak yaklaşık 320 atlıyla Donji Vakuf kentinde geçit töreni yapıldı.

Boşnakların İslam'ı kabul etmelerinin en önemli sembollerinden biri olan Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenlikler için ülkenin pek çok şehrinden gelen atlılar, coşkuyla ve alkışlarla karşılandı.

Yüzlerce atlı, geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla Donji Vakuf'taki geçit törenine katıldı. Açılan bayraklar arasında Türk bayrağı da yer aldı.

Atlıların arasında yer alan geleneksel kıyafetli Boşnak kadınlar da dikkati çekti.

Ayvaz Dede Şenlikleri'nin merkezi programı yarın Prusac'ta yapılacak. Programda, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de konser verecek.

Bosna Hersek'e Osmanlı Devleti'nin ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın geçmesi için dua ettiği dağda başlayacak program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

Her yıl ülkenin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Ayvaz Dede'nin Boşnaklar için önemi

Balkanlar'da İslam'ı tebliğ eden Sarı Saltuk gibi irşat amacıyla Anadolu'dan Bosna Hersek topraklarına gelen ve Horasan erenlerinden olan Akhisarlı Ayvaz Dede, yaygın inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgede su için ibadette bulunup dua eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken, bu mucizevi hadiseyi duyan halk da Müslüman oldu.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başlandı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
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