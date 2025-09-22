Bosna Hersek'in Avrupa Yolu: Reform İhtiyacı Vurgulandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Bosna Hersek'in Avrupa yoluna geri dönmesi gerektiğini ve gerekli reformlar kabul edilmediği takdirde ilerlemenin zorlaşacağını belirtti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret eden Kos, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kos, daha sonra Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kos, Bosna Hersek'in Avrupa'nın geleceğine güvendiğini, farklı kültürler, dinler ve ideolojiler içinde var olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki çeşitliliğin ülkeyi farklı kıldığını dile getiren Kos, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'in Avrupa yoluna geri dönmesi gerekiyor. Eğer gerekli reformlar kabul edilmezse ilerleme daha da zorlaşacak. Zaman zaman anayasal olmayan ve ayrılıkçı girişimlerle karşılaştık, bunlar özellikle Sırp Cumhuriyeti'nden (ülkedeki iki entiteden biri olan RS) kaynaklandı. AB'nin tepkisi hızlı ve net oldu. Eğer yerel kurumlar gerekeni yapmazsa biz, onların sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."

AB'nin büyüme planlarından Bosna Herseklilerin de faydalanacağını söyleyen Kos, ülkedeki tüm siyasetçilerin AB yolunu benimsemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kos, Bosna Hersek'in AB'ye katılımını destekleyeceklerini ifade ederek "Bosna Hersek halkının da Avrupa yolunun ne anlama geldiğini anlamasına ihtiyacımız var. Ben de bu yüzden ülkenize geldim." dedi.

"Avrupa yolu, Bosna Hersek için stratejik bir hedeftir"

Kristo da Bakanlar Konseyindeki ilk oylamada gerekli reformlar için yeterli desteğin sağlanamadığını, ikinci turda reform gündeminin kabul edileceğine inandığını söyledi.

AB üyeliği için gerekli reformların ülkedeki tüm etnik grupların çıkarına olduğunu vurgulayan Kristo, şunları kaydetti:

"AB üyelik süreci için kritik olan Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi Yasası ile Bosna Hersek Mahkemesi Yasası üzerinde çalışmalar sürüyor, siyasi irade ile bu konularda ilerleme kaydedilebilir. Avrupa yolu, Bosna Hersek için stratejik bir hedeftir. Siyasi irade olduğu sürece, ilerlemek için mutlaka bir yol vardır."

Kristo, AB ile üyelik süreci için ana müzakerecinin atanmasının teknik zorunluluk olduğunu söyleyerek "Bu görev, siyasi değil teknik bir sorumluluktur. AB mevzuatıyla uyum sürecinin koordinasyonu için gereklidir." diye konuştu.

"Bosna Hersek, AB ve uluslararası toplum, 2025 yılından önemli bir ders çıkarmalıdır"

Becirovic de yaptığı yazılı açıklamada, RS'nin görevden alınan eski Başkanı Milorad Dodik'in eylemleri ve söylemlerinin AB üyelik sürecini yavaşlattığını, ülkenin anayasal düzenini tehdit ettiğini bildirdi.

Bosna Hersek için hem AB hem de NATO üyeliğinin ülkenin stratejik hedefleri olduğunu vurgulayan Becirovic, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek, AB ve uluslararası toplum, 2025 yılından önemli bir ders çıkarmalıdır. Önümüzdeki dönemde uluslararası toplumun Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ile Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kesintisiz işleyişine özel önem verilmelidir. Bu iki kurumun, Bosna Hersek'in anayasal düzenini ve Dayton Barış Anlaşması'nı korumada kilit rol oynadığı bir kez daha görülmüştür."