Eşi tabancayla vurarak öldürdü, bugün boşanma davaları varmış
Ankara'nın Haymana ilçesinde, boşanma aşamasındaki Serdar Hakbilir, eşi Songül Hakbilir'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Serdar Hakbilir intihar etti. Çiftin boşanma davasının aynı güne denk geldiği öğrenildi.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Serdar Hakbilir'in (45) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Songül Hakbilir (43), son yolculuğuna uğurlandı. Hakbilir çiftinin boşanma davalarının bugün olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam, Çaldağ Mahallesi Hüdaverdi Çetinkaya Sokak'ta meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile evde buluşup, barışmak istedi. Songül Hakbilir'in barışmayı reddetmesi üzerine çift tartışmaya başladı. Ardından Serdar Hakbilir, evden kaçan 2 çocuk annesi Songül Hakbilir'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü, daha sonra da aynı tabancayla kendi yaşamına son verdi. Songül Hakbilir, son yolculuğuna uğurlandı.

DÜKKANA SIĞINMAK İSTEMİŞ

Olay anını gören esnaf İsmail Pehlivan, "Arka binada oturuyorlardı. Bir oğulları, bir kızları vardı. Evde tartışmaya başlıyorlar. O arada hanımı tartışmadan bu sokağa kaçıyor. Kadın dükkanlardan birisi açıktır diye, dükkanlardan birine sığınmak için kaçmış. Kaçarken ayağındaki terlikler düşüyor. Silahı ilk sıktığında tutukluluk yapıyor. Sonraki hamlede vuruyor. Kadın buraya yığılıyor. Sonra kendisine sıkıyor. Bugün de boşanma mahkemeleri varmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
