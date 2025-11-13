Haberler

Boşanma Davası İçin Gittiği Adliyede Kadın Cinayeti

İzmir'de Alaattin Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye giden eşi Neşe Keçkin'i bıçaklayarak öldürdü. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra toplam 22 yıl 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'de eşi Neşe Keçkin'i (23) boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderini de yaralayan Alaattin Keçkin (25), 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl, 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Kasım 2023'te Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Eşinin ardından giden Keçkin, adliye bahçesinde durdurup, barışmak istediğini söyledi. Alaattin Keçkin, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Neşe Keçkin'e bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla arbede yaşandı. Alaattin Keçkin, eşini göğsünden bıçakladıktan sonra kayınbiraderi, kayınvalidesi ve kayınpederini yaraladı. Ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı. Yaralılar ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Alaattin Keçkin hakkında 'eşi kasten öldürmek', 'görevi yaptırmamak için direnme', '3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Geçen duruşma savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'eşi kasten öldürme', '2 kez kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 kez müebbet hapis ve 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

AVUKAT: NEŞE, 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DEMEK İÇİN GİTTİĞİ ADLİYEDE ÖLDÜ

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Avukatı Nevraz Sığın, "Neşe, en olmaması gereken yerde öldürüldü. Ölmek istemiyorum demek için gittiği adliyede hayattan koparıldı. Burada haksız tahrik indirimi görürsek yüreğimiz sızlar. En üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık, "Keşke böyle olmasaydı. Üzgünüm" dedi. Sanık son sözünde ise "Pişmanım" dedi.

1 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIY MÜEBBET VE 22 YIL 10 AY HAPİS

Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık kadına yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesine yönelik kadını kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis, kayınbiraderine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl hapis, kayınpederine yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçundan 1 ay 3 gün hapis ve polis memurlarına zincirleme olarak silahla görevi yaptırmama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık toplamda 1 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 22 yıl, 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

