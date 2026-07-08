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Boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşi tarafından bıçaklanan Çiğdem, yaşam mücadelesi veriyor

Boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşi tarafından bıçaklanan Çiğdem, yaşam mücadelesi veriyor
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Adana'da boşanma davası açan Çiğdem Er, 16 yıllık eşi Gökhan Er tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının durumu ciddi; saldırgan eş ise tutuklandı.

ADANA'da, boşanma davası açtığı 16 yıllık eşi Gökhan Er (42) tarafından bıçaklanan Çiğdem Er (37), ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çiğdem Er'in durumu ciddiyetini korurken, gözaltına alınan Gökhan Er ise tutuklandı.

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan, 16 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Çiğdem ve Gökhan Er çifti, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bunun üzerine Çiğdem Er, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. İddiaya göre, yeniden barışmak isteyen Gökhan Er, eşiyle görüşmek için sık sık evine gitmeye başladı. Bu süreçte şiddet gördüğünü öne süren Çiğdem Er, polise başvurdu. Başvuru üzerine Gökhan Er hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

Gökhan Er, karara rağmen eşine telefonla mesaj göndermeyi ve evinin önüne gitmeyi sürdürdü. Er, 2 Temmuz gecesi yine eşinin evine gitti. Gökhan Er, burada çıkan tartışmada eşini defalarca bıçakladı. Çiğdem Er, sırtından ve karaciğerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çığlıkları duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiğdem Er, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Er'in durumu ciddiyetini korurken, olayın ardından gözaltına alınan Gökhan Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BOŞANMA SÜRECİNDE RAHATSIZ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Gökhan Er'in, boşanma süreci devam ederken Çiğdem Er'in evinin önüne gelerek yüksek sesle müzik dinlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayrıca çiftin bir market önünde yaşadığı tartışma da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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