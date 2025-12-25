Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli adliyede

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeği ile vurarak öldüren Yusuf Ündeş (46) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç, evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş çıktı. Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine 'Şimdi konuşsanıza' diyerek otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Tülay Ündeş ile Zaide Alkaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Tülay Ündeş ile annesi Zaide Alkaç'ın cenazeleri otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen anne kızın yakınlarını yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla Yusuf Ündeş'i Kilimli ilçesinde yakaladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI HAZİRANDA BİTMİŞ

Tülay ve Yusuf Ündeş çiftinin boşanma davasının yaklaşık 2 yıldır sürdüğü belirtildi. Tülay Ündeş'in başvurusu üzerine Yusuf Ündeş hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı ancak kararın haziran ayında sona erdiği bildirildi. Kararın sona ermesinin ardından Ündeş'e takılan elektronik kelepçenin de çıkarıldığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yusuf Ündeş'in jandarmadaki işlemleri tamamlanınca bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliye binasında jandarma ve polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Ündeş'in adliyedeki işlemleri sürüyor.