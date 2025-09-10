Boşanma Aşamasındaki Kadının Ölümüne Protesto

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından bıçaklanan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle toplanan aralarında CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın da bulunduğu bir grup kadın tarafından protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, dün konuşmak için eve gelen boşanma aşamasındaki eşinin babası Kudret Arslan tarafından bıçaklandı. Ankara'da kadınlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, olayda hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan için yürüdü. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın da katıldığı ve Batıkent Murat Karayalçın meydanından başlayan yürüyüş, Batıkent Kardelen'de yer alan Başak Gürkan'nın evinin önünde son buldu.

'ANILARIYLA SEVENLERİYLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK'

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Asu Kaya, "Bir kadın evinde vahşice iki erkek tarafından kurbanlık koyun gibi boğazı kesilerek evladının gözünün önünde katledildi. Biz içimizde acımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Başak anılarıyla sevdikleriyle, sevenleriyle yaşamaya devam edecek. Ama biz Başak'ın davasını o caniler hak ettiği cezayı bulana kadar, gün yüzü görmeyene kadar takip edeceğiz. Başak'ın ardında kalan evladının aklındaki o anıları kimse silemeyecek. O vahşet görüntülerini aklından kimse sökemeyecek. Ama o yavrunun vicdanı adalet bulunca bir nebze rahatlayacak. Bu gözü yaşlı ana ve babanın vicdanı adalet yerini bulunca bir nebze rahatlayacak. Mezarına rahat rahat gidecek. En azından bu caniler, bu failler bu dünyadan gün yüzü görmeyene kadar eriyip çürüyüp gidecek" dedi.