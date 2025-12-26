Haberler

Eve çağırdığı boşanma aşamasındaki eşini boğup, intihar etti

Karaman'da, Mithat Çetinkaya boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çetinkaya'yı boğarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay, çiftin tartışmasının ardından meydana geldi.

KARAMAN'da konuşma bahanesi ile eve çağırdığı boşanma aşamasındaki Fatma Çetinkaya'yı (22) boğan Mithat Çetinkaya (24), tavana bağladığı iple intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi 202 Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyip, ailesinin evine yerleşen Fatma Çetinkaya'yı, dün eşi Mithat Çetinkaya telefonla aradı. Mithat Çetinkaya, anlaşmalı açılan boşanma davası ile ilgili avukatla görüşmeleri gerektiğini, bu nedenle öncesinde konuşmak istediğini söyleyerek eşini evine çağırdı. 2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya da konuşmak için eşinin evine gitti. Bir süre sonra kızlarından haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Adrese gidip, itfaiyeden yardım isteyen ekipler, evde çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. İncelemede; Mithat Çetinkaya'nın eşi Fatma Çetinkaya'yı boğduktan sonra tavana bağladığı iple intihar ettiğini belirledi. Çiftin cesetleri, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
