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Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Selda Eller, boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Eller tarafından boğularak öldürüldü. Gökhan Eller, olayın ardından polise giderek teslim oldu.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Selda Eller (40), boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Eller (40) tarafından boğularak öldürüldü. Selda Eller'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis merkezine giden Gökhan Eller eşini öldürdüğünü itiraf ederek, teslim oldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde işe başladığı öğrenilen Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Mahkemeden tarih beklenirken, iddiaya göre Selda Eller eşi Gökhan Eller'i arayarak, bugün eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Eve giden Gökhan Eller, burada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığını öğrenince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Gökhan Eller, eşi Selda Eller'i elleriyle boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selda Eller'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılığın incelemesi ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gökhan Eller polisteki ifadesinde, Selda Eller'in kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve bunun üzerine çıkan kavgada eşini boğduğunu söyledi.

Gökhan Eller'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunusemre Politika Güvenlik Cinayet 3-sayfa Güncel Manisa Hukuk Suç

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