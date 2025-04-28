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Boşanma aşamasında olduğu 5 çocuğunun annesini katletti

Boşanma aşamasında olduğu 5 çocuğunun annesini katletti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu 5 çocuğunun annesi Rabia Şen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak katletti.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde 5 çocuk annesi Rabia Şen ileboşanma aşamasında olduğu eşi S.Ş. arasında evde tartışma çıktı.

5 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Tartışmanın büyüdüğü olayda S.Ş., Rabia Şen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki kadın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boşanma aşamasında olduğu 5 çocuğunun annesini katletti

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Rabia Şen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, nöbetçi savcı olay yerinde inceleme yaptı. S.Ş.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasında olduğu 5 çocuğunun annesini katletti

BİR SÜRE EVİ TERK ETMİŞ

Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Şen'in bir süre evi terk ettiği, ardından eşiyle barışarak geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Tunur - Güncel
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