Boşanma aşamasında olduğu 5 çocuğunun annesini katletti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu 5 çocuğunun annesi Rabia Şen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak katletti.
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde 5 çocuk annesi Rabia Şen ileboşanma aşamasında olduğu eşi S.Ş. arasında evde tartışma çıktı.
5 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK KATLETTİ
Tartışmanın büyüdüğü olayda S.Ş., Rabia Şen'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki kadın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Rabia Şen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, nöbetçi savcı olay yerinde inceleme yaptı. S.Ş.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
BİR SÜRE EVİ TERK ETMİŞ
Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Şen'in bir süre evi terk ettiği, ardından eşiyle barışarak geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği öğrenildi.