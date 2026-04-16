Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık için savcı, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet istedi

KAYSERİ'de boşanma aşamasında olduğu Rabia Alaca'yı (26), boğazını keserek öldüren Rahman Alaca'nın (33) yargılandığı davanın ilk duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, sanık için 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık Alaca, savunmasında pişman olduğunu söyleyerek, "Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Olay, geçen 14 Kasım'da saat 19.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla Rabia Alaca'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Rabia Alaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Kaçan Rahman Alaca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Rahman Alaca ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Rabia Alaca'nın cenazesi ise Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Rahman Alaca hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Rahman Alaca ile Rabia Alaca'nın şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Rabia Alaca ile yıllık evli olduğunu söyleyen sanık Alaca, "Sığınma evine gitmesinin amacı boşanıp kendi hayatına bakmaktı. Sığınma evine gitmeden 1 ay önce, 'Seni boşayacağım. Tazminat alacağım' dedi. 'Felanın oğlu villada oturuyor. Sen nasıl erkeksin? Seni aldatacağım. Boşanacağım' dedi. Kayınbabamın evine geldim. Hanımın oradaydı korktu. Moral verdim, rahatladı. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyordum. Kendi ailemle bir gün tatile gitmezken, onun anne ve babası ile 7-8 kez tatile gittim. Kendi ailemi hep ikinci plana attım" diye konuştu.

'PSİKOLOJİK BASKI UYGULADIM'

Eşinin hormon bozukluğundan dolayı tedavi gördüğünü de anlatan Alaca, "Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım. Çünkü, haftada 2 kez hastaneye götürüyordum. Rabia, benim hakkımda uzaklaştırma kararı olduğunu söyleyerek, annesinin evine giderken telefonumu kapattı ve 'Sinyal almasın, polisler aramasın' dedi. Hala inanmıyordum" dedi.

'GÖZÜM DÖNDÜ'

Olay tarihinden önce boşanma davalarının duruşmasının görüldüğünü de anlatan Rahman Alaca, "Boşanma davasında hanımı sevdiğimi söyledim. Hanım tereddütte kalınca boşanmadık ve hakim bize 2 hafta süre verdi. Ne yaptıysam yaranamadım. Erkekliğim kalmadı. Ben ahiretimi yaktım. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Olay günü kayınbabamlarda yemekteydik. Ben de Rabia çorbayı çok sevdiği için kendi ellerimle ona çorba yapmıştım. Daha sonra da odasına gidip uzandım. Zil çaldı. Rabia eve geldiğinde, 'Bunun burada ne işi var' dedi ve delirdi. Çıktı gitti. Ben de peşinden gittim. Yakaladım. 'Defol git. Niye geldin' dedi. 'Sakin ol' dedim. Yeniden bana; 'Seni boşayıp aldatacağım' dedi. Ardından da 'Defol git geri zekalı. O yatakta daha iyi' deyince gözüm döndü" ifadelerini kullandı.

'ALLAH AFFETSİN'

Olay sonrası şoka girdiğini söyleyen sanık Alaca, "Çakıyı birkaç defa salladığımı hatırlıyorum. 'Çabuk yetişin' diye ambulansı aradım. Ambulans geldikten sonra 2-3 dakika müdahale etmiyordu. Hala nefes alıyordu. Cezaevine gittikten 2-3 gün sonra kendime geldim. Vicdan azabı çekiyorum. Allah'a ne hesap vereceğiz bilmiyorum. Takdir sizin" dedi.

Rabia Alaca'nın anne ve babası ise şikayetçi olduklarını söyleyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'YENİDEN GELİP BIÇAKLADI'

Duruşmada görgü tanığı A.F.A.'nın aralarında 3 kişi tanık olarak dinlendi. Görgü tanığı A.F.A. daha önce verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek, "Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Ardından yere oturttu. Arkasına geçerek çenesini tutarak boğazını kesti. Babasını arayıp, 'Kızını kestim gel al' dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti. Sonra elindeki bıçakla parka gidip oturdu ve sigara içti. Ardından kızın başına yeniden gelip karnından bıçakladı" dedi. Mahkeme başkanının sanığın, 'O yatakta senden daha iyi' şeklinde savunmasını duyup duymadığını sorması üzerine ise tanık A.F.A., "Öyle bir şey söylediğini duymadım. Yüksek sesle konuşuyordu. 50 metre mesafe vardı. Müdahale edemedim. Diğer söylediklerini duydum. Ama bu lafı duymadım" cevabını verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Rahman Alaca'nın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Alaca'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemeleri üzerine duruşmayı karar vermek üzere ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı