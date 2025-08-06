Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldüren Adam İntihar Etti

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldüren Adam İntihar Etti
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Ankara'da boşanmakta olduğu eşi Saliha Akkaş'ı boğazından bıçakla keserek ağır yaralayan Salih Akkaş, daha sonra kendisini asarak intihar etti. Olay, çiftin arasındaki tartışmanın ardından gerçekleşti. Saliha Akkaş hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş (45) tarafından boğazı bıçakla kesilen Saliha Akkaş (40) hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası kendisini asarak intihar eden Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli olan Saliha Akkaş, konuşmak için eve gelen 2 çocuğunun babası, boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş'ı içeri aldı. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Salih Akkaş, tartışma sırasında eşini boğazından bıçaklayarak yaralayıp, ardından kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Saliha Akkaş, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Saliha Akkaş, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Saliha Akkaş'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Saliha Akkaş ve Salih Akkaş'ın evlerini ayırdıkları ve çiftin çocuklarından birinin annesiyle diğerinin ise babasıyla yaşadığı öğrenildi. Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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